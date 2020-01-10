Хоккеисты первыми из белорусов выступят на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители отечественной школы хоккея первыми из белорусов выступят на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В турнире 3x3 на лед выйдут Андрей Мурашко (команда "желтых"), Илья Корзун ("зеленые"), Даниил Карпович ("черные"), Ян Шостак ("оранжевые"). В 18.00 команда "желтых" сразится с "зелеными", а в параллельном поединке "черные" будут противостоять "коричневым". В 19.30 сойдутся команды "красных" и "оранжевых", а также дружины "серых" и "синих".

Всего в первый день III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне будет разыграно четыре комплекта наград. В горнолыжном спорте юноши и девушки определят лучших в супергиганте, будут определены и победители в индивидуальной программе в ски-альпинизме.

III зимние юношеские Олимпийские игры проходят по 22 января. В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Они спорят за медали в биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы форума.-0-