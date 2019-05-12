Хоккеисты России крупно обыграли Австрию на ЧМ в Словакии

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты России с крупным счетом 5:0 обыграли Австрию на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Австрийцы еще до начала встречи в Братиславе признали, что главное для них получить удовольствие от игры против звезд мирового хоккея, и не скрывали, что на турнире у них будут более важные матчи. Авторами голов в составе российской команды стали Евгений Дадонов (13 и 41 минуты), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (36), Илья Ковальчук (45). Подопечные Ильи Воробьева в третьем туре сыграют с более серьезным соперником - Чехией.

Турнирное положение группы В: Россия - 6 очков (2 матча), Чехия - 6 (2), Швейцария - 3 (1), Латвия - 3 (1), Швеция - 0 (1), Италия - 0 (1), Норвегия - 0 (2), Австрия - 0 (2).

В группе А сборная США уверенно переиграла Францию - 7:1.

Турнирное положение группы А: Финляндия - 6 очков (2 матча), Словакия - 3 (2), Германия - 3 (1), США - 3 (2), Дания - 2 (1), Франция - 1 (2), Канада - 0 (1), Великобритания - 0 (1).

На чемпионате мира сегодня состоятся также матчи Дания - Германия (17.15), Италия - Швеция (17.15), Великобритания - Канада (21.15), Латвия - Швейцария (21.15).-0-