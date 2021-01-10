10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Салавата Юлаева" обыграли "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ. "Зеленое дерби" завершилось в пользу команды из Уфы со счетом 7:3 (2:2, 1:1, 4:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это первая победа уфимской дружины над казанцами в этом сезоне. В двух предыдущих встречах команд из столиц Башкортостана и Татарстана успех праздновали "барсы".

Главным героем матча стал Тему Хартикайнен. Финн, выступающий за "Салават", оформил покер, забросив четыре шайбы на 21-й, 49-й, 57-й и 58-й минутах матча. Кроме того, на его счету результативная передача. Финн набирает очки восемь матчей подряд. Также 30-летний финн обновил личный рекорд по очкам за регулярный сезон в КХЛ. На его счету стало 50 очков (21+29), ранее его рекорд составлял 45 баллов (17+28). Также отметим вклад в победу хозяев игрока сборной Беларуси Джеффа Платта, который стал автором гола на 13-й минуте игры. Также за уфимцев забрасывали Александр Кадейкин (7-я минута) и Сакари Маннинен (44- минута). У проигравших отличились Стефан Да Коста (4-я минута), Андрей Педан (16-я минута) и Данис Зарипов (28-я минута).

В еще одном матче дня хоккеисты финского "Йокерита" нанесли поражение екатеринбургскому "Автомобилисту" - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Шайбы в составе финской команды забросили Давид Скленичка (22-я минута), Алекс Грант (24-я минута) и Марко Анттила (57-я минута). У "Автомобилиста" отличились Алексей Макеев (23-я минута) и Павел Дацюк (49-я минута).

Кроме того, хабаровский "Амур" на своей площадке был сильнее "Куньлунь Ред Стар" - 5:4 (1:1, 2:0, 2:3). Шайбы в составе хозяев забросили Матвей Заседа (10-я и 44-я минуты), Владимир Бутузов (27-я минута), Дмитрий Архипов (29-я минута) и Валентин Пьянов (59-я минута). У проигравших отличились Итан Уэрек (19-я минута), Спенсер Фу (49-я минута), Кори Кейн (57-я минута) и Лукас Локхарт (60-я минута).-0-