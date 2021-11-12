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12 ноября 2021, 23:04

Хоккеисты сборной Беларуси одержали вторую победу на турнире в Словении

Фото из архива
Фото из архива

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси одержали вторую победу на турнире в Есенице (Словения), выиграв у представителей хозяев со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поначалу команды не форсировали события, хотя без опасных моментов не обходилось. У белорусов отметим броски Ильи Литвинова и Дроздова. У словенцев мог создать опасный момент Блаж Томашевич, но Константин Шостак отвел угрозу.

Постепенно белорусы прибрали нити игры к своим рукам и на 18-й минуте Дмитрий Дерябин завершил голос комбинацию начатую Романом Дюковым и продолженную Романом Горбуновым.

Второй период начался с атак балканской дружины. Впрочем, вратарь белорусов действовал надежно. Подопечные Константина Кольцова, который руководит соборной в отсутствии Крэйга Вудкрофта, сделали ставку на контратаки. Одна из них на 33-й минуте завершилась голом Александра Скоренова, который заставил капитулировать Вала Усника.

Конец второй тркти матча прошел под аккомпанемент атак сборной Словении, но Константин Шостак ошибок не допускал.

В третьем периоде словенцы продолжили активно осаждать ворота белорусской команды, но безрезультатно. Команда Константина Кольцова ответила голом Ивана Дроздова на 48-й минуте.

Сборная Словении получив третью шайбу в свои ворота не успокоилась и пыталась хотя бы оформить гол престижа. Однако им не удалось помещать оформить Константину Шостаку шатаут.

Это вторая победа белорусской дружины на соревнованиях в Есенице. В первый день состязаний была подвержена команда Австрии - 3:2.

В субботу 13 ноября белорусов ждет заключиткльный матч турнира четырех наций против сборной Франции. -0-

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