ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 13 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
22:00 Хоккеисты сборной Беларуси победили словенцев в матче 4-го тура молодежного ЧМ в Минске Спорт
21:52 Роль юридической науки в модернизации законодательства обсудят в Минске Общество
21:48 Скончался американский актер Дэнни Айелло В мире
21:41 Специалисты из Узбекистана изучили белорусский опыт проведения переписи Общество
21:28 Праздник для онкобольных детей устроили в Могилеве Регионы
20:45 Лукашенко поздравил Джонсона с убедительной победой партии консерваторов на выборах в Великобритании Президент
20:34 Минсельхозпрод: качество рыбы в Беларуси контролируется в соответствии с нормами ЕАЭС Экономика
20:10 "Минскхлебпром" с 2020 года перейдет на экоупаковку Экономика
20:01 Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря Калейдоскоп
19:55 Канадский защитник Мэтью Майоне пополнил состав минского "Динамо" Спорт
19:38 Институты Госстандарта будут сотрудничать с Китайской сертифицирующей компанией Экономика
19:27 Юниорская сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире в Латвии Спорт
19:24 Добро, которое нужно дарить - в Могилевской области проходит телемарафон "Согреем детские сердца" Регионы
19:02 Сборная Норвегии по буллитам обыграла датчан в матче 4-го тура молодежного ЧМ по хоккею в Минске Спорт
18:56 Тарифные квоты на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы распределят до 10 января Экономика
18:19 Правительство предоставит гарантию в погашении кредита Завода горного воска Экономика
18:17 Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче 9-го тура российской суперлиги Спорт
18:15 Китайская Sinomach хочет расширить присутствие в Беларуси Экономика
18:15 Беларусь приобретет здание в Тбилиси для размещения своего посольства Президент
18:06 Базовая величина в Беларуси с 1 января увеличится до Br27 Экономика
18:05 Профилактическая декада "Уступи дорогу пешеходу!" стартует в Гомельской области 14 декабря Регионы
18:02 Школу безопасности для женщин запустили в Беларуси Общество
17:57 Батутные центры становятся одними из главных мест получения детских травм - медики Общество
17:55 Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, лучший из белорусов Никита Лобастов - 55-й Спорт
17:52 Носкевич: время диктует необходимость детального изучения практики следственных органов других стран Общество
17:50 Базовая ставка с 1 января 2020 года составит Br185 Общество
17:41 Более 100 терапевтов переподготовили во врачей общей практики в Гомельском медуниверситете с начала года Регионы
17:26 Гомельская ТЭЦ-2 наметила план модернизации на 2020 год Регионы
17:20 Минская область выбрала "100 идей для Беларуси" Регионы
17:16 В Беларуси выпустили атлас с дополненной реальностью Общество
Все новости
Все новости
Спорт
13 декабря 2019, 22:00

Хоккеисты сборной Беларуси победили словенцев в матче 4-го тура молодежного ЧМ в Минске

Во время матча
Во время матча

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская "молодежка" одержала вторую победу на чемпионате мира в первом дивизионе, который проходит в Минске. Со счетом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) были повержены словенцы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы со старта начали диктовать свои условия соперникам. Однако до перерыва шайба упорно не шла в ворота, хотя возможностей для того, чтобы увеличить счет, было немало.

На 31-й минуте встречи Олег Качеловский, позже признанный лучшим игроком матча, открыл счет. Белорусы продолжили атаковать соперников, однако до третьего периода счет не менялся.

В заключительном периоде хозяева турнира еще трижды заставили капитулировать вратаря сборной Словении. Отличились Андрей Павленко, Илья Соловьев и Алексей Протас.

К сожалению, голкиперу белорусской сборной Алексею Колосову записать на свой счет "шатаут" не удалось. Когда до финального свистка оставалось менее минуты, защитники упустили из вида Мартина Бохнинца, которому удалось забросить шайбу престижа и установить окончательный счет встречи.

Заключительную игру чемпионата белорусы проведут в воскресенье. Тогда же и станет известен единственный обладатель путевки в элиту мирового молодежного хоккея.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь молодежь Словения хоккей чемпионат мира чемпионат мира по хоккею
Новости рубрики Спорт
Волейболист сборной Хорватии Иван Раич стал игроком солигорского "Шахтера"
Мэтью Майоне. Фото КХЛ Канадский защитник Мэтью Майоне пополнил состав минского "Динамо"
Фото ФХБ Юниорская сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на международном турнире в Латвии
Во время матча Сборная Норвегии по буллитам обыграла датчан в матче 4-го тура молодежного ЧМ по хоккею в Минске
Во время матча. Фото ВК "Минск" Волейболистки "Минчанки" уступили "Уралочке-НТМК" в матче 9-го тура российской суперлиги
Йоханнес Бё Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, лучший из белорусов Никита Лобастов - 55-й
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о важнейшей задаче белорусской медицины, зарплатах, жилье и кадрах
"Никто не будет обижать людей" - Лукашенко рассказал, что будет с зарплатой бюджетников в новом году
Мокрый снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 14 декабря
"А-100" приобрела завод железобетонных конструкций под Минском, чтобы строить дома нового поколения
Топ-новости
Лукашенко не исключает еще нескольких раундов переговоров с Россией по "больным вопросам"
Лукашенко ответил на вопрос о дефиците медиков в Беларуси и рассказал, как готовить специалистов
Базовая величина в Беларуси с 1 января увеличится до Br27
Как выбрать квартиру
Дуэт Дедов и Лариса Грибалева: в Острошицком Городке открылся магазин "Евроопт"
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря
Правительство Беларуси рассчитывает на ускорение сертификации для поставок мяса и молочки во Вьетнам
Хоккеисты сборной Беларуси победили словенцев в матче 4-го тура молодежного ЧМ в Минске
Первые терминалы для продажи талонов и пополнения проездных планируют установить в Минске в 2020 году
Базовая ставка с 1 января 2020 года составит Br185
ГПК примет меры для минимизации очередей на границе перед праздниками
ФОТОФАКТ: Лукашенко пообщался со студентами и преподавателями медуниверситетов
В Беларуси книга Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім" признана самой популярной в 2019 году
Сергей Шаренков стал чемпионом Европы U17 по тяжелой атлетике в Израиле
Опера "Набукко" в концертном варианте прозвучит летом в замке Радзивиллов
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.