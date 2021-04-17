17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси победили венгров в товарищеской встрече со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с преимуществом сборной Беларуси, которая старалась играть в быстрый комбинационный хоккей, при этом гораздо чаще соперников бросая по воротам. Венгры отвечали острыми контратаками и доставляли немало проблем защитникам и вратарю белорусов. В первом периоде команды обменялись взятиями ворот. На гол Артема Демкова венгры ответили шайбой Скотта Маколея.

Во втором периоде, несмотря на старания хоккеистов двух команд, счет не изменился, а после второго перерыва команды еще трижды праздновали взятия ворот. На гол Бенце Сираньи, который вывел венгерскую дружину вперед, белорусы в концовке периода дважды забросили в большинстве. Михаил Стефанович сравнял счет, а Андрей Белевич стал автором победной шайбы и установил окончательный счет матча.-0-