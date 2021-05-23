Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со шведами на ЧМ в Латвии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси проведут сегодня второй матч на чемпионате мира в Латвии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперниками команды Михаила Захарова станут шведы. Встреча начнется в 16.15 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Обе команды начали планетарный форум с поражений. Сборная Беларуси в своем первом поединке уступила дружине Словакии - 2:5. В игре против конкурентов за выход в четвертьфинал белорусы не самым лучшим образом провели два периода, удаляясь чаще соперника и пропустив три шайбы после бросков Кристиана Поспишила, который отличился дважды, и Петера Цегларека. В третьем периоде отличился еще и Марек Гривик.

Белорусы могли сократить разницу в счете, однако голов Михаила Стефановича и Егора Шаранговича было мало, чтобы спасти игру. Кроме того, капитан белорусской дружины не реализовал буллит. Опасные моменты были у Джеффа Платта и Германа Нестерова. Но в итоге Петер Цегларик незадолго до финальной сирены поразил пустые ворота белорусов, установив окончательный счет матча.

Шведы впервые в истории проведения чемпионатов мира уступили датчанам - 3:4. У шведов дважды отличился Карл Клингберг. Еще раз забросил Хенрик Теммернес. Однако для итогового успеха этого было мало. У их соперников вдохновенно сыграл выступающий в финском "Йокерите" Никлас Йенсен. Он оформил первый на чемпионате мира - 2021 хет-трик и отдал результативную передачу на Эмиля Кристенсена.

В остальных матчах третьего игрового дня в группе А помимо белорусов и шведов сыграют дружины Великобритании и Словакии (12.15), Дании и Швейцарии (20.15). В группе В будут выяснять отношения сборные Норвегии и Италии (12.15), Казахстана и Финляндии (16.15), Канады и США (20.15).

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-