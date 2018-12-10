Хоккеисты сборной Беларуси (U-20) обыграли Францию на ЧМ в дивизионе 1

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси (U-20) обыграли соперников из Франции со счетом 6:2 на чемпионате мира в дивизионе 1 в группе А в Фюссене (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Дмитрия Кравченко провели похожий по сценарию матч, что и накануне с Норвегией (5:3). Белорусам пришлось отыгрываться в ходе встречи. Нападающий минского "Динамо" Иван Дроздов забросил первую шайбу уже на первой минуте. Французы ответили двумя точными бросками под занавес второго периода. До перерыва белорусы усилиями Евгения Оксентюка счет сравняли - 2:2. Перехватить инициативу нашей команде удалось в заключительные двадцать минут игры. Авторами голов в третьем периоде стали Алексей Протас, Сергей Сапего, Владимир Алистров. Окончательный счет установил Максим Сушко на 57-й минуте.

Подопечные Дмитрия Кравченко после двух побед возглавляют турнирную таблицу. Следующий матч белорусские хоккеисты сыграют 12 декабря против Австрии.-0-