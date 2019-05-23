Хоккеисты сборной России победили США и вышли в полуфинал чемпионата мира

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты России победили США со счетом 4:3 в 1/4 финала чемпионата мира и вышли в полуфинал турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча двух команд ожидалась с особым интересом. Обе сборные собрали сильные составы, но предпочтение специалисты перед стартовым вбрасыванием отдавали российской дружине, в которой даже в четвертой пятерке выступали звезды НХЛ.

Команде Ильи Воробьева удался стартовый натиск на ворота североамериканцев. Вначале комбинацию партнеров на второй минуте завершил Никита Гусев, а под занавес периода мощным и точным броском в "девятку" ворот отметился защитник "Тампы" Михаил Сергачев - 2:0. Вскоре Александр Овечкин смог выйти один на один с голкипером Кори Шнайдером, но легендарный форвард не сумел распорядиться этой возможностью для взятия ворот.

После отдыха хоккеисты США постарались сбить атакующий порыв россиян, чему способствовал и гол Брэди Скея - 2:1. Однако американцы слишком часто ошибались в средней зоне и пропускали острые контратаки. В третьем периоде на 42-й минуте очередную неточную передачу соперников перехватил Никита Гусев и убежал к воротам с Кириллом Капризовым. Форвард ЦСКА успешно замкнул пас партнера на дальней штанге ворот американцев - 3:1. Североамериканцы благодаря броску под перекладину Ноа Ханифина сократили отставание - 2:3, но спустя две минуты Михаил Григоренко вновь огорчил Кори Шнайдера - 4:2. Соперники россиян продолжали атаковать, но гол Алекса Дебриканта не помог им сравнять счет.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира в Словакии продолжатся вечерними матчами. В 21.15 сыграют Швеция - Финляндия и Чехия - Германия.-0-