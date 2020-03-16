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16 марта 2020, 22:14

Хоккеисты "Шахтера" победили "Неман" и вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Президента

Фото ХК "Шахтер"
Фото ХК "Шахтер"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" в домашнем матче победили "Неман" со счетом 4:0 и вышли вперед в полуфинальной серии Кубка Президента (2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Шахтер", как и во втором матче серии, сделал ставку на агрессивный хоккей, вместе с тем не забывая об обороне. Когда защитники были бессильны, на помощь своей команде приходил вратарь "горняков" Максим Малютин. Поэтому вполне закономерно, что именно солигорчане первыми добились успеха. На 13-й минуте Данила Карабань после паса Александра Левко отправил шайбу в ворота гродненцев.

На достигнутом команда из города калийщиков не остановилась. Усилив натиск, "Шахтер" добился успеха во второй раз. На 17-й минуте Андрей Феклистов увеличил разницу в счете до двух шайб. Спустя еще три минуты Евгений Дадонов довел счет до 3:0.

Гродненцы старались выровнять ситуацию на площадке, однако безуспешно. Подопечные Юрия Файкова контролировали ход событий и в третьем периоде заставили гродненцев нарушить правила. Большинство реализовал Илья Казнадей, на 37-й минуте установивший окончательный счет в матче 4:0.

Следующий поединок команды проведут в Солигорске 18 марта.

Восемь раз чемпионом Беларуси становилась минская "Юность", у "Немана" на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин" (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).-0-

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