Хоккеисты СКА обыграли "Амур" в матче чемпионата КХЛ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты петербургского СКА победили хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходила в Хабаровске. Ожидаемо преимущество на протяжении игры было у гостей. В заброшенные шайбы оно оформилось на 16-й минуте встречи, когда счет открыл Никита Чибриков. Он вошел в историю армейского клуба, став самым молодым хоккеистом, который отпраздновал взятие ворот в матче КХЛ.

Через три минуты Иван Володин увеличил преимущество петербургской команды. Автором третьей шайбы СКА стал Владимир Ткачев на 23-й минуте встречи. Однако на этом хоккеисты обеих команд не остановились: на 45-й минуте игрок "Амура" Томаш Зогорна, забросив шайбу престижа, установил окончательный счет встречи.-0-