8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Сочи" победили челябинский "Трактор" в матче чемпионата КХЛ. Победа была добыта в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу команде белорусского специалиста Александра Андриевского принес точный бросок воспитанника гомельской школы хоккея Кирилла Петькова. Также отметим в рядах "леопардов" экс-игрока столичной "Юности" Дмитрия Колготина, открывшего счет заброшенным шайбам своей команды в данной встрече.

Что касается представителей Беларуси в составе челябинского клуба, то Ник Бэйлен отыграл 21 минуту, исполнил два броска и заработал две минуты штрафа, а Олег Евенко был на льду около 10 минут и трижды блокировал броски оппонентов.

В Екатеринбурге местный "Автомобилист", за который выступает игрок сборной Беларуси Джефф Плат, разгромил китайский "Кунлунь", капитаном которого является белорусский форвард Александр Китаров, - 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).

Шайбы у победителей забросили Георгий Белоусов, Чарлз Геноуэй, Павел Дацюк, Алексей Макеев, Вячеслав Литовченко, Дэн Секстон и Андрей Обидин.

Джефф Платт матч пропускал из-за травмы, а Александр Китаров за 17 минут игрового времени отметился блокированием одного броска соперников.

В Нижнем Новгороде шайба белоруса Андрея Белевича не помогла местному "Торпедо" выиграть у петербургского СКА. Команда из города на Неве была сильнее - 6:4 (1:0, 3:1, 2:3). Помимо Андрея Белевича, у проигравших отличились Антон Шенфельд, Джастин Клус и Дамир Жафяров. У победителей шайбы на счету Василия Токранова, который сделал голевой дубль, а также Андрея Кузьменко, Виктора Антипина, Василия Подколзина и Антона Бурдасова.

Отметим также волевую победу рижского "Динамо" над подмосковным "Витязем" - 4:3 (2:1, 1:2, 1:0). Главным героем матча стал опытный латвийский хоккеист Лаурис Дарзиньш, дважды поразивший ворота соперников. Также за рижан забрасывали Константин Комарек и Зак Митчелл. У "Витязя" результативными действиями отметились Каспарс Даугавиньш, Александр Семин и Михаил Смолин.-0-