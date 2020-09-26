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26 сентября 2020, 09:12

Хоккеисты "Тампы" укрепили преимущество над "Далласом" в финале Кубка Стэнли

Фото championat.com
Фото championat.com

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" в овертайме победили "Даллас Старз" - 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 1:0). Счет в серии до четырех побед финальной серии за Кубок Стэнли стал 3:1 в пользу "молний", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды вели матч финала осторожно, ведь цена ошибки была очень высока. В такой обстановке лучше поначалу сориентировался "Даллас", игроки которого открыли счет первым же броском в створ ворот. Джон Клингберг со второй попытки пробил таки Андрея Василевского.

Команда из Флориды приложила все силы, чтобы отыграться, постоянно держа в осаде ворота техасцев, но в итоге "Тампа" вновь получила шайбу в свои ворота. Джейми Бреннан и Александр Радулов вывели на убойную позицию Джо Павелски, который не промахнулся, оформив 11-ю шайбу в плей-офф.

Впрочем, поводов для радости у техасцев стало куда меньше, когда незадолго до сирены на первый перерыв Ондржей Палат вывел классным пасом Брэйдена Пойнта к воротам Антона Худобина и тот изящно обыграл голкипера.

Во втором периоде команды поменялись ролями. На 3-й минуте этого отрезка матча Брэйден Пойнт отличился еще раз, удачно попав по шайбе с лета, когда "Тампа" играла в большинстве. Кори Перри из "Далласа" восстановил разницу в счете, оказавшись расторопнее всех в сутолоке у ворот. Впрочем, за минуту до второго перерыва "молнии" вновь сравняли счет. Янни Гурд оказался первым на добивании после рикошета от конька Эсы Линделла.

В третьем периоде у хоккеистов двух команд вновь хватало моментов, чтобы огорчить друг друга. Но удалось им это сделать дважды. Сначала "Тампа" благодаря Алексу Килорну, сыгравшему в стиле Уэйна Грецки, вышла вперед. Но Джо Павелски нашел свои аргументы, чтобы перевести матч в овертайм.

В дополнительное время судьба сначала благоволила "Далласу", который получил право на игру в большинстве, но не воспользовался таким подарком. Хоккеисты из Флориды, чуть позже оказавшись в аналогичной ситуации, такой ошибки не сделали. Кевин Шаттенкирк точным броском в дальний угол заставил капитулировать Антона Худобина, приблизив свою команду к победе в Кубке Стэнли на расстояние одного успешного матча.

Пятый поединок команд пройдет 27 сентября, в воскресенье.-0-

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