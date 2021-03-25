Хоккеисты ЦСКА вышли вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ против "Локомотива"

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА вышли вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ против ярославского "Локомотива", обыграв команду белорусского специалиста Андрея Скабелки со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Армейцы Москвы вышли вперед уже на первой минуте матча. Счет открыл Константин Окулов. В концовке первого периода Максим Мамин удвоил преимущество москвичей. Ярославцы ответили шайбой в исполнении экс-игрока минского "Динамо" Тему Пулккинена. Однако незадолго до второго перерыва Максим Мамин оформил голевой дубль, вернув разницу в две шайбы. Тему Пулкиннен на 50-й минуте вернул интригу в ход поединка, однако спасти встречу ярославцы так и не смогли.

Финский форвард из команды Андрея Скабелки с семью шайбами вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

"Сегодня подвела нас дисциплина: это и удаления в зоне атаки, и невыполнение игрового задания, и много потерь было, и единоборств много проигрывали. Был момент, когда могли по-серьезному вернуться в игру, забив большинство и получили сразу еще одно. Надо было дожимать. Потом уже две шайбы отыграть было сложно. Едем домой, потенциал хороший у нас для победы в серии, сделаем все для этого", - сказал Андрей Скабелка.

Счет в серии 3:2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет в субботу 27 марта в Ярославле.-0-