Хоккеисты "Вашингтона" победили "Монреаль" в матче чемпионата НХЛ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" в составе с белорусским форвардом Алексеем Протасом победили "Монреаль Канадиенс" в матче чемпионата НХЛ - 6:3 (3:1, 1:1, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Протас в составе "столичных" провел на льду 17 мин. 52 сек. В том числе и 1 мин. 8 сек., когда его команда была в большинстве. За это время на его счету три потери и коэффициент полезности "0".

В составе победителей голы на счету Ника Дауда, Джона Карлсона, Майкла Сгарбоссы, Евгения Кузнецова, Тома Уилсона и Дмитрия Орлова.

У проигравшей дружины отличились Джейк Эванс, Коул Кофилд и Арттури Лехконен.

Капитан "Вашингтона" российский форвард Александр Овечкин, ведущий погоню за голевым рекордом Уэйна Гретцки (894 шайбы за карьеру), на сей раз не забрасывал, но отдал три результативных паса и был признан третьей звездой матча. Таким образом, у него 33 (15+18) очка в 20 играх сезона.

Кроме того, в виртуальной гонке бомбардиров всех времен НХЛ Александр Овечкин набрал 1353 очка, повторив результат Ги Лафлера, с которым россиянин теперь делит 27-е место.-0-