Хоккеисты "Вашингтона" уступили "Чикаго" в матче чемпионата НХЛ

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" уступили "Чикаго Блэкхокс" в матче чемпионата НХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 4:5 (0:0, 2:3, 2:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Принял участие в поединке и белорусский нападающий Алексей Протас. За 8 мин. 10 сек., проведенных на льду, он дважды угрожал воротам соперника и заблокировал один бросок. Коэффициент полезности "0". Таким образом на счету белоруса 5 (2+3) очков в 18 матчах сезона в НХЛ.

Что касается авторов шайб, то у победителей голы на счету Алекса Дебринкэта, который оформил дубль, Филиппа Курашева, Каллеба Джонса и Маккензи Энтвистла. У "Вашингтона" взятиями ворот отметились Александр Овечкин, Даниэль Спронг, Конор Шири и Ларс Эллер. -0-