Хоккеисты "Виннипега" обыграли "Нью-Джерси" в матче чемпионата НХЛ

4 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Хоккеисты "Виннипег Джетс" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в домашнем матче чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 8:4 (3:2, 3:2, 2:0), в пользу дружины из Канады, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из Ньюарка уступала 0:3 после семи минут первого периода. Однако по ходу встречи "Дэвилз" смогли выйти вперед - 4:3. Тем не менее, удержать победный счет у подопечных Линди Раффа не получилось.

Белорусский легионер "Дэвилз" Егор Шарангович не попал в заявку на матч. В его команде шайбы забрасывали Дэймон Северсон, Джек Хьюз, Нико Хишир и Райан Грэйвз.

У победителей хет–трик оформил Марк Шайфли. Кроме того на счету Николая Элерса голевой дубль. Еще по разу огорчили болельщиков "Нью-Джерси" Джош Моррисси, Логан Стэнли и Кристиан Весалайнен.

Следующий матч "Нью-Джерси Девилз" проведут 6 декабря против "Оттавы Сенаторс".-0-