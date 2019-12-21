Хоккейная команда Президента Беларуси победила дружину Минской области на любительском турнире

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую победу подряд в XIIІ Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Сегодня на льду столичного спорткомплекса "Олимпик парк" президентская дружина обыграла хоккеистов Минской области со счетом 5:3 (2:0, 2:1, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшняя игра началась с атак президентской дружины, в течение двух стартовых минут Михаил Грабовский и Константин Кольцов поразили ворота команды столичного региона. После столь бурного начала игра несколько успокоилась, и до первого перерыва зрители больше не увидели заброшенных шайб.

В начале второго периода команды обменялись голами - сначала Олег Антоненко сделал счет 3:0, а затем Георгий Яскевич сократил разрыв. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах, незадолго до перерыва зрители увидели еще один гол, отличился Николай Лукашенко - 4:1.

В заключительной трети матча Алексей Титовец забросил пятую шайбу, после чего гости бросились в погоню и сумели дважды добиться успеха после бросков Евгения Науменко и Александра Грековича.

Для команды Президента Беларуси эта игра стала последней репетицией перед стартом традиционного Рождественского турнира, который пройдет в Минске с 3 по 7 января.

Лучшими игроками завершившегося матча признаны Георгий Яскевич (Минская область) и Сергей Шабанов (команда Президента).

До этого успеха хоккейная команда Президента Беларуси победила соперников из Могилевской области (6:2), Витебской области (14:4) и Гродненской области (11:2). После четырех матчей в активе команды главы государства 8 очков из 8 возможных. На второй позиции брестчане, у которых 4 очка после двух проведенных игр, третье место занимают хоккеисты столичной области, набравшие 4 балла в трех матчах. Свой следующий матч президентская ледовая дружина проведет 1 февраля против хоккеистов Гомельской области.

Хоккейная команда Президента Беларуси десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.-0-