Хоккейная команда Президента Беларуси победила в матче Республиканского любительского турнира

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала третью победу в XII Республиканских соревнованиях среди любителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду малой площадки минской "Чижовка-Арены" дружина главы государства обыграла хоккеистов Витебской области со счетом 15:4 (2:1, 8:1, 5:2).

В первом периоде долгое время шла равная борьба и соперники никак не могли открыть счет. Это произошло на исходе 10-й минуты, когда Александр Лукашенко четко реализовал буллит. Вскоре Андрей Глебов забросил вторую шайбу в ворота витебчан, и тут же Александр Идиатуллин сократил разрыв - 2:1. Во второй двадцатиминутке преимущество хозяев было подавляющим: сначала Даниэль Корсо после точной передачи Александра Лукашенко забросил третью шайбу, после этого по два раза отличились Ярослав Чуприс и Алексей Титовец, а по разу - Павел Белый, Максим Слыш и Степан Пономарев - 10:2. У гостей шайбу забросил Денис Тындюк. В заключительной трети матча Павел Белый оформил свой голевой дубль, две шайбы забросил Андрей Асташевич, по голу в активе Дмитрия Мелешко и Владимира Цыплакова. В третьем периоде Александр Лукашенко трижды ассистировал партнерам при взятии ворот. В составе витебчан отличились Антон Медведев и Владимир Синица.

Лучшими игроками поединка признаны голкипер победителей Дмитрий Филиппович и форвард гостей Максим Ковальский.

На старте любительских соревнований команда Президента обыграла в Минске соперников из Минской области - 6:2, а затем в Шклове была сильнее хоккеистов Могилевской области - 14:8. В следующем поединке команда главы государства встретится с хоккеистами Брестской области, которые в первом туре одолели в Барановичах могилевчан со счетом 3:2.

Для команды Президента Беларуси декабрьские матчи республиканских соревнований являются проверкой сил перед стартом 15-го Рождественского турнира, который пройдет в Минске в начале января 2019 года.

Формула нынешнего любительского турнира осталась неизменной: на первом этапе команды проводят однокруговой турнир, по итогам которого определятся полуфиналисты. Решающие матчи за награды пройдут в апреле 2019 года.

Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в этих состязаниях (в 2008, 2010-2012, 2014-2018 годах). По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Организаторами XII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-

Фото Николая Петрова и Юрия Орешкина