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28 марта 2020, 15:04

Хоккейная команда Президента вышла в финал республиканского любительского турнира

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси стала первым финалистом XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинальном матче президентская дружина обыграла в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3 (4:0, 5:2, 3:1). Хозяева с первых секунд игры пошли в атаку и в течение трех стартовых минут Ярослав Чуприс, Дмитрий Юдин и Павел Волчек трижды поразили ворота соперников. За 45 секунд до первого перерыва Степан Пономарев забросил четвертую шайбу.

Во второй двадцатиминутке игроки президентской команды продолжали владеть инициативой и отличились еще пять раз - Ярослав Чуприс и Павел Волчек забросили по своей второй шайбе, их поддержали Андрей Глебов, Алексей Крутиков и Михаил Грабовский, которому ассистировал Александр Лукашенко. Гродненцы ответили голами Романа Блоха и Сергея Колосова, который сумел отличиться при игре в численном меньшинстве.

В заключительном периоде Павел Волчек оформил свой голевой хет-трик, затем у хозяев дважды подряд отличился Николай Лукашенко, а в самом конце поединка форвард гостей Олег Малашкевич чуть сократил разрыв в счете - 12:3.

Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Дмитрий Юдин (команда Президента) и голкипер гродненцев Виктор Мойсеенко.

На первом этапе соревнований ледовая дружина главы государства одержала 6 побед в 6 проведенных матчах, набрав 12 очков из 12 возможных, и заняла первое место в турнирной таблице.

Соперник команды Президента по финальной серии определится сегодня в Барановичах после поединка хоккеистов Брестской и Минской областей.

Хоккейная команда Президента десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.-0-

Фото Андрея Покумейко

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