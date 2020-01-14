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14 января 2020, 19:02

Хоккейная команда с белорусом Ильей Корзуном в составе вышла в финал зимних юношеских Игр-2020

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Зеленых", цвета которой защищает белорус Илья Корзун, вышла в финал хоккейного турнира III зимних юношеских Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке дружина в зеленых джерси обыграла команду в черной форме, за которую выступает еще один представитель Беларуси Даниил Карпович. Поединок за право оспаривать золото Игр завершился со счетом 7:3.

Фото НОК Беларуси
Фото НОК Беларуси

Во втором полуфинале "Красные" обыграли "Коричневых" - 9:7. Таким образом, завтра "Коричневые" и "Черные" оспорят бронзовые медали, а "Зеленые" сразятся с "Красными" за золото.

В споре за медали участвуют восемь команд, в них играют по 13 спортсменов из разных стран. В числе игроков и четыре белоруса, попавшие в разные сборные, названные по цвету хоккейных свитеров. Четыре лучшие команды по итогам предварительного раунда соревнований продолжили борьбу в полуфиналах.

III зимние юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января в Лозанне (Швейцария). В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Они сражаются за медали в биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой 3х3, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.-0-

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