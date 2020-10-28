Хоккейный клуб "Неман" возглавил Андрей Сидоренко

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером гродненского хоккейного клуба "Неман" назначен известный специалист Андрей Сидоренко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-службы ФХРБ.

Сегодня утром председатель федерации хоккея гродненской области Игорь Жук и руководство клуба представили специалиста команде, а после этого Андрей Сидоренко провел первую тренировку в новой должности.

Тренерскую карьеру Андрей Сидоренко начинал в минском "Динамо", которое позже было переименовано в "Тивали". С минчанами он трижды становился чемпионом Беларуси. С 1993 по 1995 год возглавлял сборную Беларуси, к руководству которой вернулся в 2018-2019 годах, вернув команду в высший дивизион мирового хоккея. Также тренировал национальную дружину Польши в 2004-2005 годах.

В клубной карьере специалиста значится работа с новополоцким "Химиком-СКА" и "Гомелем", освенцимской "Унией" (Польша), российскими клубами "Спартак", "Металлург", "Амур", "Дизель".

С 2010 по 2013 год Андрей Сидоренко работал в КХЛ с "Трактором" и "Спартаком". В сезоне 2018/19 он возглавлял минское "Динамо".

Последним местом работы специалиста значился оршанский "Локомотив", где Андрей Сидоренко занимал должность начальника команды - старшего тренера.-0-

Главный тренер ХК "Неман" Сергей Пушков отправлен в отставку В нынешнем сезоне команда из Гродно выступает неудачно. Именно это послужило толчком к обоюдному решению сторон о расторжении трудового договора между клубом и главным тренером.