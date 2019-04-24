Хоккейный турнир World Selects Invitational открылся в Минске

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия международного турнира по хоккею среди спортсменов 2006 года рождения World Selects Invitational прошла сегодня в "Олимпик Парке", передает корреспондент БЕЛТА.

В приветственном слове заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сказал, что организация этого турнира в Минске становится хорошей традицией. "Беларусь с достоинством провела чемпионат мира по хоккею в 2014 году, чем заслужила право на повторную организацию мирового форума в 2021 году. Мы планируем параллельно в это время еще раз провести World Selects Invitational", - отметил он.

Юный хоккеист минского "Динамо", который играет на позиции нападающего, Андрей Елсаков поделился своими впечатлениями от турнира. "Соперники очень высокого уровня, приходится выкладываться на все сто процентов. Сегодня наша команда провела два матча против российских хоккеистов, которым, к сожалению, проиграла. Но надежда еще есть, придется победить две команды. В будущем хочу играть за основной состав "зубров", - сказал он.

Защитник гродненского "Немана" Игорь Макаревич мечтает попасть в КХЛ, и эти соревнования для него - праздник. "Здесь очень весело, интересно играть против соперников из разных стран. Два периода пролетают на одном дыхании", - добавил он.

Уже проведены первые матчи. Хоккеисты "Юности" обыграли московскую команду Ice Warriors - 4:3 - и проиграли еще одной российской команде "Red Amber" со счетом 1:2. Минское "Динамо" уступило московским "Крыльям Советов" - 0:3 - и Hockey Camp - 1:2. "Неман" проиграл финской Finland SHD - 5:7, сегодня гродненцы сыграют с российским клубом Nord West Selects.

Международный турнир завершится 27 апреля. Юные спортсмены из СДЮШОР БФСО "Динамо-Минск" проводят матчи на малой площадке Дворца спорта, гродненский "Неман" и столичная "Юность" - в "Олимпик Парке".

Белорусским хоккеистам противостоят лучшие команды из Европы и Северной Америки.

В прошлом году хоккеисты "Динамо-Минск" 2004 года рождения стали победителями турнира.

Фото Максима Гучека