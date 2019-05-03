Хоронеко установил 160-й рекорд в карьере и посвятил это достижение 75-летию освобождения Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил 160-й рекорд в карьере. Произошло это сегодня во время XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский атлет, приехавший на выставку по приглашению Белорусского телеграфного агентства, сумел поднять гирю весом в 32 кг 554 раза лежа в течение 15 минут. Свое очередное достижение Вячеслав Хоронеко посвятил 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Рекорд Вячеслава Хоронеко был установлен на главной сцене выставочного комплекса и собрал внушительную группу поддержки.

Легендарный силач, преподаватель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси после выступления отметил атмосферу выставки и поддержку зрителей. "К этому рекорду готовился еще с выступления на чемпионате страны в Осиповичах и подошел в хорошей форме. На выставке праздничная обстановка, много зрителей, представителей СМИ, и я просто не мог подвести. Свое достижение хочу посвятить знаковому событию - 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Благодаря подвигу дедов и прадедов мы сегодня можем творить, учиться, выступать, добиваться успехов в самых разных сферах, да и, наконец, просто жить", - сказал Вячеслав Хоронеко. Кстати, атлет является участником эстафеты огня II Европейских игр, который будет зажжен сегодня в Риме. Он пробежит с факелом на своей малой родине в Бобруйске.

Вместе с именитым силачом свое мастерство продемонстрировали гиревики Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, выполнявшие различные упражнения со спортивными снарядами. Кроме того, каждый посетитель выставки мог попробовать себя в поднятии гири разного веса.

Белорусское телеграфное агентство во время выставки "СМІ ў Беларусі" уделяет особое внимание популяризации здорового образа жизни. На площадке БЕЛТА выступили также юные велосипедисты детского фонда "Белый Аист", который активно поддерживает развитие физкультуры и спорта среди детей. Сегодня состоялась презентация мультимедийного проекта БЕЛТА "Страницы белорусского спорта", посвященного предстоящим II Европейским играм. Во второй половине дня сотрудники агентства расскажут и о цикле статей "Насустрач II Еўрапейскім гульням".

XХIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проходит по 4 мая в Минске. В ней участвуют более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и Китая. Выставка проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, Национального выставочного центра "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-

Фото Рамиля Насибулина