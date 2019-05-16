ВРЗ, "БЧ", "Столица" и "Борисов-900" выиграли первые матчи 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В трех из четырех стартовых поединках четвертьфинальных серий XXX чемпионата Беларуси по мини-футболу побед добились хозяева, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победитель регулярного сезона гомельский ВРЗ переиграл минскую команду "Охрана-Динамо" со счетом 4:1.
Еще один клуб из Гомеля "БЧ" взял верх над действующим чемпионом страны "Лидсельмашем" - 7:4.
Самый титулованный белорусский клуб "Дорожник" в минском дерби уступил "Столице" со счетом 2:7.
Гости праздновали победу лишь в Орше, где "Борисов-900" в упорной борьбе одолел местный "Витэн" со счетом 3:2.
Серии продлятся до двух побед одной из команд.
Ответные встречи за выход в полуфинал пройдут 19 мая. Третьи, решающие матчи, если потребуется, состоятся 22 мая.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3417 BYN
|2.34 BYN
|2.344 BYN
|USD
|2.0889 BYN
|2.086 BYN
|2.091 BYN
|RUB
|3.2378 BYN
|3.232 BYN
|3.24 BYN