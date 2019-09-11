IAAF представила новаторские технологии для трансляции ЧМ по легкой атлетике в Дохе

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) представила новаторские технологии для трансляции чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе 2019 года, сообщает сайт ассоциации.

Совместно с партнерами будет запущена первая в мире технология Block Cam на Международном стадионе Халифа. В каждом стартовом блоке установят две миниатюрные камеры, что позволит увидеть лица спортсменов за мгновение до того, как они услышат стартовый выстрел, а также ощутить их движение при выходе с колодок.

Также была представлена улучшенная стартовая видеосистема, видеоизмеритель для толкания ядра и новые светодиодные табло для ямы с песком, которые предоставят зрителям еще больше информации. Планируется, что ЧМ-2019 станет прорывным в области графического производства и анализа, который будет отображать различные показатели спортсмена при выполнении тех или иных упражнений.

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. За 47 комплектов наград сразятся около 3,5 тыс. легкоатлетов из 205 стран, в том числе белорусы.-0-