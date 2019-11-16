Игнат Головатюк стал 14-м в группе А на дистанции 1000 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игнат Головатюк занял 14-е место в мужских стартах группы А на дистанции 1000 м этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусу пришлось нелегко, так как он открывал состязания, именно его время стало ориентиром для остальных претендентов на медали. Игнат Головатюк прибежал к финишу за 1 мин. 10,511 сек. Увы, чтобы оказаться в числе призеров, этого оказалось мало.

Золото выиграл голландец Томас Крол, установивший рекорд трека на 1000 м, который отныне равен 1 мин. 9,001 сек. Его соотечественник Кьелд Нейс оказался на третьем месте - 1 мин. 9,275 сек. Второе место занял китаец Джоньянин Нинг с результатом 1 мин. 9,22 сек.

В финальном забеге у женщин на 500 м в группе А белоруски не участвовали. Победу тут праздновала с рекордом трека россиянка Ольга Фаткулина - 37,92 сек. Серебро у ее соотечественницы Дарьи Качановой - 37,944 сек. Бронзу выиграла японка Нао Кодаира - 38,172 сек.

Фото Белорусского союза конькобежцев

На старт этапа Кубка мира в Минске, который проходит с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Мингорисполком, Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, НОК, Президентский спортивный клуб, "Минск-Арена".-0-