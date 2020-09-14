Игорь Шуневич покинул пост председателя наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич покинул пост председателя наблюдательного совета хоккейного клуба "Динамо-Минск", который занимал с 15 мая 2014 года по решению председателя центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо" Игоря Оберемко. Такая информация содержится на официальном сайте "зубров".

Также решением Игоря Оберемко в состав наблюдательного совета вошел председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Сообщается, что заочное голосование по избранию нового председателя данной структуры в динамовском клубе назначено на 15 сентября.

Напомним, наблюдательный совет минского "Динамо", призванный содействовать в решении поставленных перед клубом задач, оказывать консультационную и контрольную функцию, создан в январе 2010 года. В его состав входят должностные лица, чей статус, административный ресурс и авторитет в белорусском хоккее позволяют в рабочем порядке и в форме плановых заседаний рассматривать и решать на коллегиальной основе наиболее значимые вопросы развития организации. Председатель наблюдательного совета определяет приоритетные направления деятельности, утверждает перспективные и текущие планы работы клуба.-0-