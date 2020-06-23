Игорь Стасевич 5-й раз в сезоне вошел в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник борисовского БАТЭ Игорь Стасевич в пятый раз включен в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кроме капитана борисовчан в число 11 лучших футболистов 14-го тура попал его партнер по команде Евгений Яблонский. Также двумя игроками представлены еще два клуба: брестское "Динамо" - Кирилл Печенин, Денис Лаптев, гродненский "Неман" - Павел Забелин и Андрей Васильев. Кроме них в символическую сборную минувшего тура включены Роман Степанов ("Рух", Брест), Габриэл Рамос ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Артем Скитов ("Витебск"), Деннис Тетет ("Славия", Мозырь) и Игорь Кузьменок ("Ислочь", Минский район), признанный лучшим игроком тура.

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ - 30 очков (14 матчей), "Шахтер" - 26 (14), "Динамо" (Брест) - 25 (14), "Неман" - 23 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 23, (14), "Энергетик-БГУ" - 23 (14), "Витебск" - 21 (14), "Динамо" (Минск) - 20 (14), "Ислочь" - 20 (14), "Слуцк" - 18 (14), "Славия" - 18 (14), "Рух" - 16 (14), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 13 (12), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" - 6 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман"), Павел Нехайчик (БАТЭ), Ион Николаеску ("Витебск"), Виталий Лисакович ("Шахтер") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.

В следующем туре встречаются:

26 июня

"Энергетик-БГУ" - "Славия", "Смолевичи" - "Слуцк";

27 июня

"Минск" - "Шахтер", "Неман" - "Динамо" (Брест), БАТЭ - "Динамо" (Минск);

28 июня

"Торпедо-БелАЗ" - "Витебск", "Рух - "Белшина", "Городея" - "Ислочь".-0-