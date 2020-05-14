Игры украинской премьер-лиги возобновятся 30 мая

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская премьер-лига приняла решение возобновить 30 мая футбольный сезон, прерванный из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского "Динамо".

Согласно расписанию в следующем туре киевский клуб должен встретиться с донецким "Шахтером". Однако точных дат и времени начала матчей пока нет. Подробный календарь и место проведения поединков станут известны позже. Все встречи будут проходить без болельщиков.

В середине марта чемпионат Украины ушел на вынужденную паузу в связи с пандемией коронавируса. На момент приостановки состоялось 23 тура. Командам осталось сыграть по девять матчей.

Ранее о возобновлении футбольного первенства объявили в Германии, Австрии, Турции, Болгарии, Чехии и Португалии. При этом чемпионаты Франции и Нидерландов по футболу завершили досрочно. Среди европейских чемпионатов не был приостановлен только высший дивизион Беларуси.-0-