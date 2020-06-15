IHF объявила о проведении первой международной недели гандбола

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация гандбола (IHF) объявила о проведении первой недели этого вида спорта. Она пройдет с 12 по 18 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Всемирный праздник гандбола приурочен ко дню рождения IHF, которая была образована 12 июля 1946 года.

Планируется, что гандбольная неделя будет проводиться ежегодно. Правда, в этот раз мероприятие пройдет в виртуальном формате в связи с пандемией коронавируса. В дальнейшем IHF намерена проводить специальные матчи, семинары и другие акции, направленные на популяризацию гандбола. В частности, в этом году во время международной гандбольной недели состоится голосование за лучших игрока и тренера планеты 2019 года.-0-