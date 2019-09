II Чемпионат Беларуси по брейкингу пройдет в октябре-ноябре

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Чемпионат Беларуси по брейкингу начнется с отборочных туров по Беларуси в конце октября и завершится 30 ноября 2019 года финальным поединком в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Республиканского молодежного общественного объединения "Белорусская федерация брейк-данса", педагог Центра дополнительного образования детей и молодежи "Виктория" Александр Войнов.

"Чемпионат Беларуси по брейкингу стартует в конце октября с отборочных туров по регионам, финал состоится 30 ноября в Минске. В прошлом году мы проехались по всем областям страны, по итогам выбрали сильнейших в шести номинациях среди взрослых и детей. Первый опыт был удачным, поэтому продолжаем. Еще готовим традиционный фестиваль уличной культуры и спорта, который состоится в День города. В январе 2020 года в Минске организуем отбор на мировой турнир по брейкдансу Battle Pro, который проходит во Франции. Всего в мире будет восемь отборочных туров, и один из них мы взяли на себя", - отметил Александр Войнов.

Также в планах на этот год - зарегистрировать в Беларуси брейкинг как вид спорта. "Брейк-данс включили в программу Олимпиады-2024. Но отправить для участия спортсмена под флагом Беларуси мы не можем, пока брейкинг у нас официально не признан. Мы все лето работали, собрали полный пакет документов, подали в Министерство спорта и туризма и Национальный олимпийский комитет. Сейчас ждем ответа", - рассказал он.

Параллельно с организацией мероприятий продолжатся тренировки танцоров. На базе Центра дополнительного образования детей и молодежи "Виктория" работает отделение уличной культуры, где ребята могут заниматься паркуром, воркаутом, стритболом, спортивной гимнастикой, фристайлом, брейкингом, калистеникой. Брейк-дансу с 2005 года детей обучает Александр Войнов. "До этого успел поработать за границей - жил в Китае, Корее, Франции, США. Потом вернулся в Беларусь и решил, что надо развивать уличную культуру у нас", - признался педагог.

Белорусским танцорам под его руководством уже удалось заявить о себе. Так, в 2017 году команда па брейк-дансу заняла 1-е место в швейцарском конкурсе Battle of the Kidz. Потом белорусов заметил и пригласил продюсер крупнейшего мирового шоу World of Dance, которое проходит в Лос-Анджелесе. Лицом проекта является Дженнифер Лопес, она же была одной из судей. По словам Александра Войнова, она была восхищена белорусскими детьми и назвала их "самыми милыми и суровыми". "Американцы любят эмоции. Последний сезон выиграли участники из Индии. Они понимали, чего от них ожидали, поэтому плакали и обнимались. А наши дети были серьезными, настроенными на результат", - объяснил он.

Кроме того, в 2019 году воспитанники центра в республиканском турнире по брейкингу "Кубок Дружбы" заняли 1-е место в номинации до 15 лет, 2-е место - в мировом финале The Legits Blast в Праге, 1-е место - в Международных соревнованиях по брейкингу B-Boy Nation в Москве.

Также в этом году награду получил сам педагог: за выдающиеся заслуги в продвижении уличного спорта Александр Войнов удостоен звания "Минчанин года" в номинации в области культуры.-0-