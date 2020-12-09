IIHF в вопросе с ЧМ по хоккею в 2021 году не должна быть заложницей политики - Фазель

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея (IIHF) в вопросе проведения чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге не должна быть заложницей политических игр. Об этом ТАСС заявил президент организации Рене Фазель.

Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира из Минска. "Мы пристально смотрим за ситуацией. Наша цель - провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков, которые этого заслуживают, и мы не должны позволять себе находиться под давлением политики и не хотим быть заложниками политических игр. Безопасность и здоровье участников турнира и зрителей - это наш приоритет, и у нас довольно прозрачное обсуждение с местными властями", - сказал Рене Фазель.

Глава IIHF отметил, что он не ожидает переноса турнира из Минска. "Придет время принять самое последнее решение - переносить турнир или нет, но наша цель - поехать в Беларусь. Я надеюсь, что со временем ситуация успокоится и белорусские власти найдут выход из нынешней ситуации", - подчеркнул он.

"Мы оставили время для того, чтобы принять решение. У нас тесный контакт с латвийскими и белорусскими организаторами. Мы планируем поехать в Беларусь, чтобы пообщаться там с людьми. Мы хотели поехать туда на этой неделе, но вирус нам не позволил этого сделать, и мы пообщаемся, как только поедем в Беларусь", - добавил он.

Ранее пресс-служба IIHF сообщила о том, что тесты на коронавирус Рене Фазеля и генерального секретаря организации Хорста Лихтнера показали положительный результат.

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.-0-