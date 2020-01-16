Илья Ивашко пробился в 3-й круг квалификации Australian Open

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в 3-й раунд квалификации открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго раунда белорус в упорной борьбе одолел американского теннисиста Дениса Кудлу - 7:6 (7:5), 5:7, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В первом раунде Илья Ивашко взял верх над британцем Лиамом Броуди - 6:3, 6:0. В решающем матче за выход в основную сетку первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" соперником белоруса будет китаец Чже Ли.

В женском турнире белорусская теннисистка Ольга Говорцова сегодня в матче второго раунда проиграла американке Каролин Долхайд - 3:6, 4:6. На старте квалификации обыграла австралийку Эбби Майерс - 7:5, 7:5.

Чтобы попасть в основную сетку Australian Open, теннисистам нужно преодолеть 3 квалификационных барьера.

Без участия в квалификации в Мельбурне выступят белорусы Арина Соболенко, Александра Саснович и Егор Герасимов. Бывшая первая ракетка планеты Виктория Азаренко, занимающая сейчас 50-е место в мировом рейтинге, пропустит турнир из-за семейных проблем. Она дважды подряд становилась чемпионкой Австралии - в 2012 и 2013 годах.

Матчи основного этапа австралийского первенства пройдут с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд Australian Open-2020 составляет $71 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $4,1 млн.-0-