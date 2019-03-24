Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100 м брассом на турнире во Франции

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100 м брассом на турнире FFN Golden Tour - Camille Muffat в Марселе (Франция), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус преодолел дистанцию за 58,79 сек., установив новый рекорд на 100 м брассом. Также это второй результат сезона в мире.
Илья Шиманович во Франции также победил на дистанции 50 м брассом - 27,00 сек. В другом финальном заплыве на 200 м брассом он стал вторым - 2 мин. 11,38 сек.
Успешно провела турнир во Франции белоруска Алина Змушко, которая заняла первое место на дистанции 200 м брассом - 2 мин. 29,7 сек.-0-
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