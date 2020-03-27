Информация по спортивным делегациям ежедневно передается в санитарные службы Беларуси

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация по пребывающим спортивным делегациям ежедневно передается в санитарные службы Беларуси. Об этом рассказала журналистам начальник отдела спортивной науки, медицины и антидопингового контроля Минспорта Татьяна Асиповская, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В карантинных зонах, где находятся вернувшиеся из-за границы и помещенные под 14-дневное наблюдение спортсмены, обеспечен необходимый санитарно-эпидемиологический режим. Информация по пребывающим спортивным делегациям ежедневно передается в санитарные службы" - отметила Татьяна Асиповская. После того как все спортсмены, находящиеся сейчас за рубежом, вернутся в Беларусь, сборы и спортивные мероприятия будут проводиться только на территории страны и с участием белорусских атлетов.

"Учебно-тренировочный процесс прибывших из-за рубежа спортсменов организован отдельно от тех, кто не выезжал за пределы Беларуси. Эти две группы разделены как по времени, так и территориально. Кроме того, занятия максимально перенесены на открытые площадки", - подытожила Татьяна Асиповская.-0-