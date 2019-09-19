Иранские спортсмены временно отстранены от состязаний под эгидой Международной федерации дзюдо

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация дзюдо (IJF) временно отстранила Федерацию дзюдо Ирана от участия в любых соревнованиях, проводимых под эгидой организации, после инцидента на чемпионате мира 2019 года в Японии. Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу IJF.

28 августа, во время участия в чемпионате мира, иранский дзюдоист Саид Моллаеи якобы получил указания от властей страны и Федерации дзюдо Ирана сняться с турнира, чтобы избежать возможной схватки с представителем Израиля Саги Муки, который в итоге стал чемпионом.

По версии спортсмена, не выполнившего указания, требование было подкреплено угрозами в адрес Моллаеи и членов его семьи. Из-за этого иранец побоялся возвращаться домой.

Представители IJF утверждают, что действия чиновников иранской федерации нарушают устав и кодекс этики организации, а также Олимпийскую хартию. Сообщается, что Исполком IJF начнет дисциплинарное дело против Федерации дзюдо Ирана, которая, впрочем, в течение 21 дня может подать апелляцию на решение IJF в Спортивный арбитражный суд (CAS).-0-