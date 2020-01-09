Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Ирина Кривко - 13-я

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменка сборной Беларуси Ирина Кривко заняла 13-ю позицию в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Кривко отстала от лидера гонки на 1 мин. 44,6 сек. Первый результат показала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, которая преодолела дистанцию 7,5 км за 22 мин. 4,9 сек. На второй позиции расположилась немка Дениз Херрманн (отставание 33,1 сек.). Третьей стала француженка Жюли Симон (отставание 47,4 сек.).

Остальные белорусские биатлонистки расположились на следующих позициях: Елена Кручинкина стала 35-й, Анна Сола - 54-й, Динара Алимбекова расположилась на 86-м месте.

Продолжатся состязания 10 января спринтом у мужчин. Завершится этап Кубка мира по биатлону 12 января мужским и женским масс-стартами.-0-