25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Ирина Жук обновила национальный рекорд в прыжках с шестом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Уроженка Гродненской области победила на престижном турнире в Мадриде серии World Indoor Tour с национальным рекордом.

Белоруска вела упорную борьбу за первое место и в одном из выходов в сектор установила планку на отметку 4 м 67 см. Эта высота покорилась Ирине Жук с первой попытки - прежний национальный рекорд, который также принадлежал ей, превышен на 1 см.

Второе место в Мадриде заняла Тина Сутей из Словении, а третьей стала канадка Алиша Ньюман.

Ирина Жук ранее выполнила отборочный норматив на участие в Играх в Токио и ведет целенаправленную подготовку для выступления летом в Японии.

Главным стартом легкоатлетов в зимнем сезоне в закрытых помещениях станет чемпионат Европы, который пройдет с 5 по 7 марта в Торуни (Польша).-0-