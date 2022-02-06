Ирина Жук выиграла турнир во Франции с новым рекордом Беларуси в прыжках с шестом в помещении

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Ирина Жук стала победительницей турнира Pre-meeting Perche Elite Tour во французском Туркуэне, установив новый рекорд в прыжках с шестом в помещении, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своей лучшей попытке спортсменка из Гродно преодолела планку на высоте 4 м 77 см. Это также и лучший результат зимнего сезона в мире. Это вторая победа Ирины Жук в серии турниров во Франции. В конце января на соревнованиях Perche Elite Tour в Невере выиграла с результатом 4 м 60 см.
Теперь Ирина Жук отправляется в Валь-де-Рей, где 14 февраля попытается продолжить успешную серию. Эти старты для белорусской спортсменки являются этапами подготовки к 18-му чемпионату мира в помещении, который планируется провести 18-20 марта в сербском Белграде.-0-