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27 февраля 2021, 13:06

"Ислочь" и "Славия" откроют 31-й чемпионат Беларуси по футболу

Фото из архива
Фото из архива

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация футбола определила даты и время начала матчей двух стартовых туров 31-го чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке нового национального первенства в пятницу, 12 марта, футболисты "Ислочи" в 19.00 примут на поле ФК "Минск" гостей из мозырской "Славии". Еще четыре игры состоятся 13 марта: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Сморгонь", начало в 14.00, "Рух" (Брест) - "Гомель", 16.00, "Динамо" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), 18.00, "Шахтер" (Солигорск) - "Минск", 20.00. Завершится первый тур тремя матчами 14 марта: "Спутник" (Речица) - "Динамо" (Брест), 15.00, "Неман" (Гродно) - "Витебск", 17.00, БАТЭ (Борисов) - "Слуцк", 19.00.

Расписание второго тура:

19 марта

"Славия" - "Торпедо-БелАЗ", "Ислочь" - "Сморгонь".

20 марта

"Энергетик-БГУ" - "Шахтер", "Витебск" - "Динамо" (Минск), "Минск" - "Рух", "Динамо" (Брест) - БАТЭ.

21 марта

"Слуцк" -"Неман", "Гомель" - "Спутник".

В ходе первенства команды проведут традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Встречи заключительного 30-го тура состоятся 28 ноября. По итогам чемпионата высшую лигу покинут две худшие команды, их заменят два лучших представителя первой лиги. Клуб, который финиширует 14-м в элитном дивизионе, проведет два переходных поединка с третьей командой первой лиги.

В прошлом чемпионате Беларуси обладателями золотых медалей во второй раз в истории стали футболисты солигорского "Шахтера", серебро в шестой раз досталось борисовскому БАТЭ, бронзу впервые завоевало жодинское "Торпедо-БелАЗ".-0-

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