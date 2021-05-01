"Ислочь" обыграла "Неман" в чемпионате Беларуси по футболу

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" обыграли гродненский "Неман" со счетом 2:1 в гостевом поединке 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После трех поражений и ничьих гродненская дружина стремилась порадовать своих болельщиков первой в сезоне победой, но вновь не смогла добиться успеха. Уже на 3-й минуте встречи подопечные Игоря Ковалевича оказались в роли догоняющих, когда свой пятый гол в нынешнем первенстве забил опытный форвард "Ислочи" Дмитрий Комаровский. После перерыва команды обменялись голами с пенальти - сначала Дмитрий Юсов отправил второй мяч в ворота хозяев, а потом Павел Забелин сократил разрыв в счете. "Неман" остается единственной командой, не одержавшей ни одной виктории в этом чемпионате.

Лидер турнира, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, сегодня сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким "Спутником". В Борисове БАТЭ примет еще одного новичка высшей лиги "Сморгонь". Жодинское "Торпедо-БелАЗ" будет соперничать на своей арене с "Минском".

Результаты остальных игр 7-го тура: "Динамо" (Минск) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:0, "Витебск" - "Гомель" - 0:0, "Рух" (Брест) - "Славия" - 2:1, "Слуцк" - "Динамо" (Брест) - 1:1.

Положение команд: "Шахтер" - 18 очков, БАТЭ - 14, "Динамо" (Минск) - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12, "Гомель" - 12, "Ислочь" - 12, "Минск" - 8, "Витебск" - 8, "Торпедо-БелАЗ" - 7, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-