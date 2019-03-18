В полуфинале Кубка Беларуси по футболу "Ислочь" сыграет с "Шахтером", "Витебск" сразится с минским "Динамо"

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Футболисты "Ислочи" (Минский район), выбившие в четвертьфинале борисовский БАТЭ, в борьбе за выход в финал дважды встретятся с вице-чемпионом Беларуси солигорским "Шахтером".
Бронзовому призеру национального первенства минскому "Динамо" предстоит сразиться с "Витебском". Для витебчан очень важно пробиться в финал, ведь решающий поединок кубкового турнира состоится 26 мая в их родном городе.
Первые полуфинальные встречи пройдут 10 апреля, ответные - 1 мая.-0-
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