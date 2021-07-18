"Ислочь" в третий раз подряд сыграла вничью в чемпионата Беларуси

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" в третий раз подряд сыграли вничью - 1:1, в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Мозыре с местной "Славией", представители Минского района вышли вперед на 75-й минуте после точного удара Олега Патоцкого. Однако удержать победу гостям не удалось - на 3-й компенсированной минуте игры Деннис Тетет сравнял результат.

В еще одном воскресном поединке футболисты "Витебска" обыграли у себя дома гродненский "Неман" со счетом 2:0. Оба мяча хозяева забили во второй половине встречи - на 67-й минуте отличился Руслан Теверов, а через 5 минут Диего Кариока установил окончательный результат.

Результаты других встреч 16-го тура: "Гомель" - "Рух" (Брест) - 0:0, "Сморгонь" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:2, "Слуцк" - БАТЭ (Борисов) - 3:4, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Минск) - 1:2.

Матч "Минск" - "Шахтер" (Солигорск) перенесен на более поздний срок. Встреча "Динамо" (Брест) - "Спутник" (Речица) отменена.

Турнирное положение: Шахтер" - 40 очков (14 матчей), БАТЭ - 39 (16), "Динамо" (Минск) - 32 (16), "Рух" - 30 (16), "Гомель" - 28 (15), "Витебск" - 23 (16), "Минск" - 21 (15), "Динамо" (Брест) - 21 (15), "Энергетик-БГУ" - 20 (16), Торпедо-БелАЗ" - 19 (16), "Ислочь" - 17 (16), "Слуцк" - 14 (16), "Славия" - 10 (16), "Неман" - 9 (16), "Сморгонь" - 8 (16), "Спутник" - 7 (15),

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард минского "Динамо" Аблай Мбенг.

В следующем туре встречаются:

23 июля

"Рух" - "Минск".

24 июля

"Неман" - "Слуцк", "Шахтер" - "Энергетик-БГУ", "Динамо" (Минск) - "Витебск".

25 июля

"Сморгонь" - "Ислочь", "Торпедо-БелАЗ" - "Славия", БАТЭ - "Динамо" (Брест).-0-