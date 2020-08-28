"Ислочь" вышла в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ислочи" вышли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Могилеве подопечные Виталия Жуковского одержали волевую викторию над местным "Днепром" со счетом 2:1. Голевой дубль оформил гвинейский форвард "Ислочи" Момо Янсане.

Также сегодня в 1/8 финала вышли футболисты дзержинского "Арсенала", победившие "Смолевичи" со счетом 4:1 (в дополнительное время), и минский "Энергетик-БГУ", разгромивший в гостях "Оршу" с результатом 6:1.

Еще 10 матчей пройдут в ближайшие выходные дни. Действующие обладатели Кубка страны футболисты борисовского БАТЭ 29 августа встретятся в гостях с одним из аутсайдеров первой лиги национального первенства микашевичским "Гранитом". Финалист прошлого кубкового розыгрыша брестское "Динамо" 30 августа встретится в Житковичах с представителем второй лиги местным "Мелиоратором".

В эти выходные также сыграют:

29 августа

"Волна" (Пинск) - "Славия" (Мозырь), "Барановичи" - "Витебск", "Локомотив" (Гомель) - "Слуцк", "Химик" (Светлогорск) - "Рух" (Брест), "Нафтан" (Новополоцк) - "Городея";

30 августа

"Гомель" - "Шахтер" (Солигорск), "Спутник" (Речица) - "Белшина" (Бобруйск), "Ошмяны-БГУФК" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Еще два поединка за выход в 1/8 финала кубкового розыгрыша пройдут на следующей неделе: 1 сентября состоится столичное дерби между "Крумкачамi" и минским "Динамо", 5 сентября "Островец" сыграет на своем поле с "Минском". Дата матча "Слоним-2017" - "Неман" (Гродно) определится позже.-0-