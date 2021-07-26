Испанки и сербки победили на старте женского баскетбольного турнира ОИ

26 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийских играх в японской столице сегодня стартовал женский баскетбольный турнир, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы А баскетболистки сборной Сербии, которые недавно стали чемпионками Европы, победили команду Канады с преимуществом в четыре очка - 72:68. С таким же перевесом испанская сборная одолела соперниц из Республики Корея - 73:69. В других группах поединки первого тура состоятся завтра: В - Франция - Япония, США - Нигерия; С - Бельгия - Австралия, Пуэрто-Рико - Китай. После завершения предварительного этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две сборные из занявших третьи места.

По такой же схеме проходит мужской олимпийский турнир. Сегодня здесь завершается программа первого тура. В группе С баскетболисты Словении взяли верх над аргентинцами - 118:100. Позже японская команда встретится с испанцами. Вчера в Токио произошла первая сенсация - баскетболисты Франции неожиданно победили олимпийских чемпионов американцев - 83:76. До этого сборная США не знала поражений на ОИ с 2004 года. В другом поединке группы А чешские баскетболисты были сильнее иранцев - 84:78. В квартете В австралийцы обыграли нигерийцев - 84:67, а итальянцы оказались сильнее немецкой команды - 92:82.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро у женщин олимпийскими чемпионками стали баскетболистки США, победившие в финале испанок - 101:72, бронзовые медали достались сербкам, обыгравшим француженок - 70:63. У мужчин золото также завоевали американцы, разгромившие в финале сербов - 96:66, бронзу взяли испанцы, одолевшие в матче за 3-е место австралийцев - 89:88.-0-