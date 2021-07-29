Испанские баскетболистки одержали вторую победу на ОИ

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Испании одержали вторую победу на предварительном этапе олимпийского турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго тура группы А испанки уверенно переиграли чемпионок Европы баскетболисток Сербии со счетом 85:70. На старте турнира испанская команда одолела соперниц из Республики Корея - 73:69, а сербки были сильнее канадок - 72:68. Сегодня канадская дружина разгромила кореянок с результатом 74:53. Положение команд после двух игровых дней: Испания - 4 очка, Канада - 3, Сербия - 3, Республика Корея - 2.

В остальных предварительных группах прошли встречи первого тура:

В - США - Нигерия - 81:72, Япония - Франция - 74:70;

С - Китай - Пуэрто-Рико - 95:55, Бельгия - Австралия - 85:70.

У мужчин в матче второго тура предварительного квартета С сборная Словении сегодня победила японцев со счетом 116:82. Позже испанцы встретятся с аргентинцами. В первый день соревнований словенцы были сильнее аргентинцев - 118:100, а испанская сборная взяла верх над японскими спортсменами со счетом 88:77.

Положение в других группах мужского турнира после двух игровых дней:

А - Франция - 4, Чехия - 3, США - 3, Иран - 2;

В - Австралия - 4, Италия - 3, Германия - 3, Нигерия - 2.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные, а также две команды, которые финишируют третьими в своих группах.-0-