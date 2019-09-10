Испанский атлет Орландо Ортега: я тронут приемом болельщиков на стадионе

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский спортсмен серебряный призер Олимпиады в Рио Орландо Ортега после победы в беге на 110 м с барьерами легкоатлетического матча Европа - США поделился с журналистами впечатлениями от состязаний, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я впервые в Беларуси и очень тронут приемом болельщиков на стадионе. Мне очень понравилась идея участвовать в матчевой встрече, и сейчас могу сказать, что не сожалею о своем приезде в вашу страну. В Минске очень здорово! Классный стадион, прекрасная публика. Отличное покрытие беговых дорожек, на котором легко показать отличный результат", - сказал спортсмен.

Он отметил, что упорно тренировался накануне матча и в целом доволен своим выступлением, хотя сил, чтобы пробежать дистанцию еще быстрее, хватало.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.-0-