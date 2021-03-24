Испанцы победили словенцев на старте молодежного ЧЕ по футболу

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи группового этапа финальной стадии молодежного чемпионата Европы (U-21) прошли в Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе В одни из хозяев соревнований футболисты Словении в Мариборе уступили испанцам - 0:3. В Целе сборные Чехии и Италии сыграли вничью - 1:1.

Позже в предварительной группе А еще один хозяин турнира Венгрия в Секешфехерваре сыграет с командой Германии. В Будапеште бывший соперник белорусов по квалификации сборная Нидерландов встретится с румынскими сверстниками.

В четверг, 25 марта, стартовые встречи пройдут еще в двух предварительных квартетах. В группе С российская "молодежка" в венгерском Дьере сыграет с исландцами, а в Сомбатхее встретятся сборные Франции и Дании. В группе D англичане в словенском Копере будут соперничать с командой Швейцарии, а еще один бывший оппонент белорусов сборная Португалии сыграет с хорватами.

После завершения первого этапа соревнований в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Поединки 1/4 финала намечено провести 31 мая, полуфиналы пройдут 3 июня, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии со счетом 2:1.-0-