Исполком МОК утвердил принципы квалификации к Играм-2024 в Париже

17 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил на своем заседании принципы квалификационной системы к Играм XXXIII Олимпиады в Париже 2024 года, которые теперь будут применяться международными спортивными федерациями к стартам в столице Франции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Правила же квалификации и критерии отбора устанавливают международные федерации, каждый спортсмен, получивший право выступить на Играх, должен быть рекомендован национальной федерацией и утвержден НОКом своей страны.

Принципы квалификационной системы к Играм обеспечивают справедливые и равные возможности для всех спортсменов и команд, а также соблюдение таких основополагающих ценностей, как универсальность, гендерное равенство и отсутствие дискриминации, а также обеспечение участия лучших спортсменов мира в Олимпийских играх.

Принципы станут основой для разработки индивидуальной системы квалификации для каждого вида спорта (дисциплины) в программе Олимпиады в Париже. Точные критерии квалификации и соответствия требованиям спортсменов и команд будут опубликованы после их утверждения исполкомом МОК в начале 2022 года, а квалификация на Париж начнется в июне 2022 года. Все отборочные соревнования к Олимпиаде-2024 должны быть завершены не позднее 23 июня 2024 года.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В ходе соревнований будет разыграно 306 комплектов наград в 32 видах спорта (40 дисциплин). Как спортсмены квалифицируются в Париж-2024 (общие принципы).-0-